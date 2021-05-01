Son dakika: Esenyurt'ta boş yolda park halindeki araca çarpıp takla attı...O anlar kamerada

Edinilen son dakika gelişmesine göre Esenyurt'ta boş yolda park halindeki araca çarpıp takla attı.

Esenyurt'ta boş yolda park halindeki araca çarpıp takla attı...O anlar kamerada

Kapanan yolu açmak için vatandaşların seferberliği ilginç görüntülere sahne oldu

İSTANBUL - Esenyurt'ta boş yolda park halindeki araca çarpıp takla atan sürücü, kazayı ufak sıyrıklarla atlattı. Yaşanan kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, kapanan yolcu açmak için seferber olan vatandaş ilginç görüntüler oluşturdu.

Kaza, saat 17.15 sıralarında Esenkent Mahallesi Talatpaşa Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 BHB 146 plakalı araç, cadde üzerinde park halinde olan ve içinde bir baba ile oğlunun bulunduğu 34 UR 8900 plakalı araca çarparak takla attı. Kaza sonrası vatandaşlar takla atan sürücüyü araçtan çıkardı. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ekipleri hafif yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yaptı.

"Şok olduk"

Kaza sırasında park halindeki araçta 3 yaşındaki oğluyla beraber bulunan baba kazaya ilişkin, "Araç içindeyiz, yukarıdan geliyor. Oğlum burada, bende ekmek almaya gittim. Tabi tabi oğlum arabaydı. Geldim gördüm ama kaçacak bir yerim kalmadı zaten park halindeydi. Bu arabaların hepsi park halinde. Vurduğu gibi zaten şok olduk" ifadelerini kullandı.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Öte yandan yaşanan feci kaza, anbean güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, aracın park halindeki araca çarptıktan sonra takla atması yer aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN KARADENİZ