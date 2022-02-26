Boş yolcu otobüsünden 110 kilo eroin çıktı - Haberler

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Boş yolcu otobüsünden 110 kilo eroin çıktı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Boş yolcu otobüsünden 110 kilo eroin çıktı

Çorum'da jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu boş yolcu otobüsünde 110 kilo eroin ele geçirildi.

Çorum'da jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu boş yolcu otobüsünde 110 kilo eroin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Jandarma Komutanlığı ekipleri devriye görevi esnasında içerisinde yolcu bulunmayan otobüs şoförünün hareketlerinden şüphelendi. Bunun üzerine Metro turizme ait yolcu otobüsünü durduran jandarma ekipleri içerisinde yolcu bulunmayan yolcu otobüsünde 110 kilogram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Çorum, Eroin, 3. Sayfa, Haberler

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