Boş tarla-bakımsız bahçe kalmasın Akhisar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Alper Alhat bakımsız tarım arazileri için Tarım ve Orman Bakanlığı'na çağrı yaparak "İşlenmeyen tarım arazilerine sahip çıkmak zorundayız" dedi.

Akhisar Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Alper Alhat, pandemide her ülkenin kendi derdine düştüğünü, tarımsal üretimin giderek önem kazandığını, ülkeler arası gıda ticaretinde ise aksamalar yaşandığını söyledi. Alhat, salgının muhtemel ikinci ve üçüncü etaplarına göğüs gerebilmek için de tarımsal üretimi artırmaya yönelik önlemlerin şart olduğunu belirtti.

Türkiye'de çok sayıda ekilip dikilmeyen boş tarım arazisi ve bakımsız meyve bahçesi olduğunu söyleyen Alhat "Toprağımıza, ağacımıza sahip çıkmalıyız. Bakanlıklar, İl ve İlçe Tarım Müdürlükleri bu arazilerin işlenmesini sağlayacak girişimlerde bulunmalı. Araziler uydudan izlenmeli, ilgilenilmeyen araziler tespit edilmeli. Sahipleri ile görüşüp, motivasyonları sağlanmalı. Olmuyorsa yan komşuya kiralama veya satmaya teşvik seçenekleri gündeme gelmeli" dedi.

Modern tarım şart

Zeytin tarımının artık tüm dünyada "süper entansif" denilen, bir dönümde 185 zeytin ağacı olan modele dönüştüğünü vurgulayan Alhat "Bu şekilde verimlilik artarken, maliyetler düşüyor. Ancak ülkemizde ise bu durumun tersi yaşandığı için çiftçi para kazanamıyor, tüketici de dünyanın en pahalı zeytinyağını tüketmek zorunda kalıyor. Bizim artık ezberleri bırakıp modern tarım uygulamalarına geçmemiz şart" diye konuştu.

Tarım kumar olmaktan kurtarılmalı

Alhat, plansız üretim nedeniyle çeşitli tarım ürünlerinde arz dengesizlikleri yaşandığını da hatırlatıp "Buna bağlı olarak sık sık kamuoyunda tüketicinin çok pahalıya yediği, çiftçinin zarar ettiği haberlerini okuyor, görüyoruz. Üreticilerin sezon sonunda ne kazanacağını önceden bileceği ve tarımın kumar olmaktan çıkacağı sözleşmeli tarım modeline geçilmeli. Yapılacak düzenlemeler sonunda üreticilerin kazandığı, tüketicilerin de uygun fiyata doğru beslendiği bir model oluşacaktır" dedi.

Akhisar bereketi

Akhisar'da toplamda 400'ün üzerinde zeytin işletmesi olduğunu hatırlatan Alhat "60 tanesi Türkiye'de marka olan büyük üreticiler. Farklı şehirlerden geliyorlar ancak Akhisar'ı memleketleri gibi görüp, Akhisar için çalışıyorlar" dedi. Alhat, bu birlik sayesinde Akhisar'ın bereketinin arttığını belirterek "Sofralık zeytinde tuz derecelerimiz azaltıldı, alınan tedbirlerle daha hijyenik şartlarda üretim ve saklama yapılıyor. Doğal olarak lezzet ve kalite Akhisar'da" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler