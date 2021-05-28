Boş tabutun cenaze aracından yola düşüp, sürüklenmesi kamerada
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Boş tabutun cenaze aracından yola düşüp, sürüklenmesi kamerada

Boş tabutun cenaze aracından yola düşüp, sürüklenmesi kamerada
Demirören Haber Ajansı / Hüseyin Bozok - Haberler | Güncel

HATAY'da, seyir halindeki cenaze aracında taşınan boş tabut, yola düşerek, sürüklendi.

HATAY'da, seyir halindeki cenaze aracında taşınan boş tabut, yola düşerek, sürüklendi. Bu anlar, güvenlik kamerasına anbean yansıdı. 

Defne ilçesine bağlı Çekmece Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde seyir halindeki cenaze aracında taşınan boş tabut, yola düştü. Cenaze aracı sürücüsü, bir süre ilerlerken, tabut da metrelerce sürüklendi. Bu sırada yoldan başka aracın geçmemesiyle olası kaza, önlendi. Tabutun düştükten sonra yolda sürüklendiği anlar, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


Boş tabutun cenaze aracından yola düşüp, sürüklenmesi kamerada
Boş tabutun cenaze aracından yola düşüp, sürüklenmesi kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Hüseyin Bozok

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