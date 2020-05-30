Boş spor salonunda çıkan yangın, söndürüldü ADIYAMAN'da boş spor salonunun tribününde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

ADIYAMAN'da boş spor salonunun tribününde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında maddi zarar meydana geldi.

Öğle saatlerinde, İmam Ağa Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Spor Salonu'ndan dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, boş olan spor salonun seyirci tribününden yükselen alevleri kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Ekipler, maddi zarar neden olan yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA