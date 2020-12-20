- Boş sokakta kaz gezintiye çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

- Boş sokakta kaz gezintiye çıktı

20.12.2020 10:22 | Son Güncelleme: 20.12.2020 12:30

- Boş sokakta kaz gezintiye çıktı Koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında ülke genelinde olduğu gibi sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Elazığ'da boş sokakta gezen bir kaz dikkat çekti.

- Boş sokakta kaz gezintiye çıktı

ELAZIĞ - Koronavirüsle (Covid-19) mücadele kapsamında ülke genelinde olduğu gibi sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı Elazığ'da boş sokakta gezen bir kaz dikkat çekti.

Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da hafta sonu cadde ve sokaklar kısıtlamayla boş kaldı. Merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi Çay Sokakta sabahın erken saatlerinde ise bir kaz gezintiye çıktı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Boş sokakta gezinen kaz bir süre sonra gözlerden kayboldu.

- Boş sokakta kaz gezintiye çıktı
- Boş sokakta kaz gezintiye çıktı
- Boş sokakta kaz gezintiye çıktı
- Boş sokakta kaz gezintiye çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERKAN BAY

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Ruhsar Pekcan Fahrettin Koca Süleyman Soylu Mustafa Varank
Magazin Acun Ilıcalı Merve Dizdar Seren Serengil Mustafa Üstündağ
Spor Okan Buruk Pierre Webo Burak Yılmaz Mauricio Lemos İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Adana Gaziantep Galatasaray Acun Ilıcalı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: - Boş sokakta kaz gezintiye çıktı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 12:30:39. #1.15#
title