Boş sokakları 19 Mayıs ruhu doldurdu Karabağlar'da pencerelerine, balkonlarına çıkan binlerce kişi, ellerindeki bayraklarla marşlara eşlik etti. Başkan Selvitopu da vatandaşlarla birlikte bayramı kutladı.

Karabağlar Belediyesi, koronavirüs salgınına rağmen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı vatandaşlarla birlikte kutladı. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle geçen yıllardaki gibi geniş katılımlı buluşmalar yapılamasa da, "19 Mayıs ruhu" ilçenin cadde ve sokaklarındaydı. Vatandaşlar evlerinin balkon ve pencerelerini Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle kırmızıya boyarken, yine Atatürk ve Türk bayraklarıyla donatılmış belediye araçları da, marşlar eşliğinde ilçeyi turladı.

Saatler 19.19'u gösterdiğinde, Mimkent Semt Merkezi Kavşağı, İnönü Caddesi Nokta Durağı ve Ordu Caddesi'nde aynı anda İstiklal Marşımız okundu. Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu da, CHP'nin İzmir Milletvekili Ednan Arslan, İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga, İl Gençlik Kolları Başkanı Ozan Uyan ve Karabağlar Gençlik Kolları Başkanı Fatma Gül Uysal'la birlikte, İnönü Caddesi'ndeki etkinlikte yer aldı. Elindeki Türk bayrağıyla vatandaşları selamlayan Başkan Selvitopu, onların alkışlarına da karşılık verdi.

Başkan Selvitopu daha sonra Mimkent'e giderek, oradaki coşkuya oldu. Balkonlarına, pencerelerine çıkan binlerce vatandaş, belediye araçlarından çalınan İzmir, Gençlik, 10. Yıl marşlarına eşlik etti.

Başkan Selvitopu saat 21.00'de de Yeşilyurt Kara Fatma Parkı'nda gerçekleştirilen havai fişek gösterisini izledi.

İLK GÜNKÜ HEYECANLA…

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bağımsızlık ve özgürlük meşalesini yaktığı gün olan 19 Mayıs'ı, ilk günkü heyecanla kutladıklarını vurgulayan Başkan Selvitopu, "Salgın nedeniyle bu yıl alanlarda değiliz ama halkımızla birlikte bu coşkuyu yaşamaya devam ediyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk gençliğine armağan ettiği bu anlamlı günün sahiplenildiğini görmek hepimizi mutlu ediyor. Umarım gelecek 19 Mayıslarda yine alanlarda buluşuruz" dedi.

19 Mayıs'ı "tam bağımsızlık günü" olarak gördüğünü de söyleyen Başkan Selvitopu, "Ya bağımsızlık ya ölüm' diyerek çıktıkları yoldan geri dönmeyen, başta Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle anıyorum" diye konuştu.

GENÇLERLE BİRLİKTE…

Öte Yandan Başkan Selvitopu, CHP'nin Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, İzmir Milletvekili Ednan Arslan, İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, 22 yaşında Karabağlar Belediye Meclis Üyesi Dila Koyurga, İl Gençlik Kolları Başkanı Ozan Uyan ve Karabağlar Gençlik Kolları Başkanı Fatma Gül Uysal'la birlikte, sosyal medyadan canlı yayınlanan söyleşiye katıldı. "Gelecek sizin, söz sizin" sloganıyla gerçekleştirilen "Gençlerle Birlikte" başlıklı söyleşide Başkan Selvitopu, gençlerin sorularını yanıtladı.

Kaynak: Bültenler