Boş sokaklarda hız yapanlar radara takıldı

Boş sokaklarda hız yapanlar radara takıldı Kısıtlamada yolların boş kalmasını fırsata çevirenler hız yapıp, radara yakalandı Düzce'de hafta sonu kısıtlamasından muaf olan şahıslar yolların boş kalmasını fırsat bilip hız yapınca radara takıldı.

Boş sokaklarda hız yapanlar radara takıldı

Kısıtlamada yolların boş kalmasını fırsata çevirenler hız yapıp, radara yakalandı

DÜZCE - Düzce'de hafta sonu kısıtlamasından muaf olan şahıslar yolların boş kalmasını fırsat bilip hız yapınca radara takıldı. Yapılan trafik uygulamasında 36 sürücüye hız sınırını aştıkları sebebiyle 30 bin 188 TL idari para cezası uygulandı.

Ülke genelinde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında yollar boş kaldı. Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de kısıtlama kapsamında uygulama gerçekleştirdi. Sokakların boş kalmasını fırsat bilen sürücülerin hız yaptığını tespit eden ekipler, radar cihazını bölgeye yerleştirerek, hız yapanları tespit etti. Güzergah üzerinde seyir halinde olan otomobillere yönelik yapılan uygulamada, muafiyeti olup otomobilleri ile sokağa çıkan ve hız yapan 36 sürücü belirlendi. Araç sürücülerinin hem kısıtlama izinleri kontrol edildi, hem de radara girdikleri belirlenerek cezai işlem uygulandı. Araç sürücülerine toplamda 30 bin 188 TL para cezası uygulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENES BEKTAŞ