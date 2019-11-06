06.11.2019 10:08 | Son Güncelleme: 06.11.2019 10:15

Boş senede imza atan damada, kayınpederinden 950 bin liralık borç

İzmir'de yaşayan 45 yaşındaki Ufuk E., kayınpederi Mustafa I.'ya ait olan daireyi satın almak için 220 bin liraya anlaştı. Daireyi almak için kredi çeken Ufuk E., eksik olan 90 bin lira için kayınpederine boş senet imzalayıp verdi. Kredi ve kayınpederine olan borcunu ödeyen Ufuk E., evine gelen haciz ve icra kağıdıyla şok geçirdi. Verdiği boş senedin üzerine kayınpederinin 950 bin lira yazdığını ileri süren Ufuk E., kayınpederi tarafından dolandırıldığını söyledi.

İzmir'de yaşayan iki çocuklu Hacere E. (37) ve Ufuk E. çifti, 2010 yılında ev almaya karar verdi. Ancak elinde ev alacak kadar parası olmayan Ufuk E., kayınpederi Mustafa I.'ya ait daire için 220 bin liraya anlaştı. Bankadan çektiği 100 bin lira krediye elindeki 30 bin lirayı ekleyen Ufuk E., geriye kalan 90 bin lira için ise Mustafa I'ya 'Ölüm kalım var' diyerek boş senet imzalayıp verdi. İddiaya göre, 90 bin liralık borcu ödedikten sonra senedi geri isteyen Ufuk E.'ye kayınpederi 'Kaybettim' yanıtını verdi. Kayınpederine inanan Ufuk E. bir süre sonra evine gelen icra ve haciz kağıdıyla şoka uğradı. Kayınpederine verdiği boş senedin üzerine 950 bin lira yazıldığını söyleyen Ufuk E., şöyle dedi

Kayınvalidem öldükten sonra kayınpederim bir daha evlendi. O zamana kadar hiçbir sıkıntımız yoktu. 2016 yılında trafik kazasında 16 yaşındaki oğlumu kaybettim. Eşim oğlunu kaybettiği için tedavi görüyordu ve bazı problemler yaşamaya başladılar. Oğlumun vefatından sonra taziye sırasında tartışma yaşandı ve biz evi boşaltıp kiraya çıktık. Biz evi taşıdık 2 ay sonra da icra kağıdı geldi. Bir baktım kayınpederimin isminin bulunduğu senede 950 bin lira yazılmış. Yeni evlendiği kadın ev almak istiyor diye benim verdiğim boş senedin üzerine 950 bin lira yazmış. Şimdi itiraz davası açmamız gerekiyor, ancak senetteki rakam yüksek olduğu için dava masrafı 20 bin lira tutuyor. Bunu bizim karşılayacak gücümüz yok. Bir ay içinde bu davayı açamazsak 950 bin lirayı kabul etmiş olacağız.

'BABAMIZ OLDUĞU İÇİN ÜSTÜNE DÜŞMEDİK'

Şu anda işsiz olan ve eşinin de bir şarküteride çalıştığını söyleyen Ufuk E., Kayınpederim olduğu için senede rakam yazmadık. Ölüm kalım var diye senet imzaladık. Borcumuzu ödeyip senedi geri almak istediğimizde kaybettiğini söyledi. Biz de babamız olduğu için üstüne düşmedik. Bu olayla birlikte dünyamız başımıza yıkıldı. Evimizden de ödediğimiz paradan da olacağız. Şu anda çok çaresiziz. En çok desteğe ihtiyacımız olduğu zamanda en büyük darbeyi kayınpederimden aldık. Uzlaşmaya da varmıyor diye konuştu.

'O BENİM BABAM OLAMAZ'

Yaşadığı büyük şoku hala atlatamadığını söyleyen Hacere E. ise gözyaşları içinde, Bunu yapan babam olduğu için çok kötü hissediyorum. Yanımda destek olmaları gerekirken çok büyük bir darbe yedim. Onun babam olduğundan şüpheleniyorum. O benim babam olamaz. Ben onun için her şeyi yaptım ama karşılığında hiçbir şey göremedim. Babam bir kadın yüzünden evlatlarını ve torunlarını sildi. Evlatlarım olduğu için hayata tutunuyorum. Onlar için yaşıyorum. İnsan en yakınından darbe gördüğü zaman hiç kimseye güvenemiyor. Ben tamamen bittim dedi.

'BOŞ SENEDE İMZA ATMANIN CİDDİ SIKINTILARI VAR'

Hacere ve Ufuk E. çiftinin, uğradıkları haksızlık sonrasında yardım istedikleri avukat Gökçe Atilla ise şunları söyledi

Boş senede atılan imzadan dolayı bir aile çok büyük bir ekonomik sıkıntının içine düştü. Boş senede imza atmanın çok ciddi sıkıntıları var. Kıymetli evrak denen senetler taraflara Ticaret Kanunu'nda da Ceza Kanunu'nda da sorumluluk yüklüyor. Boş senede imza atıldığında, kanun aksin ispatını her zaman borçlu tarafa yüklüyor. Bu senede dayalı olarak icra takibi başlatıldığında öncelikle 5 gün içinde itiraz süresi oluyor. Bu 5 gün geçirildiğinde takip kesinleşiyor. Haciz ve satış işlemlerine geçiliyor. İkinci olarak da 1 yıllık dava açma süresi var. Bu o borcun yokluğunu anlatmaya yönelik bir davayı ifade ediyor. Menfi tespit davası denen bu durumun süresi aile için dolmak üzere. Bu noktada 950 bin liradan söz ettiğimiz için dava harcı oldukça yüksek ve bu parayı denkleştirip davayı açamıyorlar. Bu süre dolduğunda borç kesinleşmiş oluyor. Atılan imzayı kötüye kullanma ve evrakta sahteciliğin cezası var ancak bu durumu borçlu tarafın ispatlaması gerekiyor.

Kaynak: DHA