Turistik sahiller boş kaldı

Turistik sahiller boş kaldı Vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına uydu sahiller havadan boş görüntülendi Korona virüs ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların büyük oranla riayet etmeleri sonrasında Balıkesir'in Edremit, Burhaniye, Gömeç ve...

Turistik sahiller boş kaldı

Vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına uydu sahiller havadan boş görüntülendi

BALIKESİR - Korona virüs ile mücadele kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşların büyük oranla riayet etmeleri sonrasında Balıkesir'in Edremit, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık Sahilleri bomboş kaldı. Hafta sonu on binlerce kişiyi ağırlayan turistik sahillerin boş hali havadan böyle görüntülendi.

Balıkesir'in turistik ilçelerinde vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasına büyük oranda uymaya devam ediyor. Mevsime göre sıcak ve güneşli bir hava olmasına rağmen Edremit, Burhaniye, Gömeç ve Ayvalık sahilleri boş kaldı. Boş kalan sahillerde belediye ekipleri dezenfeksiyon işlemi yaparken boş sahiller havadan böyle görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / EMRAH ELMAS