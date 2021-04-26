Boş olan direklere ekipler Türk Bayrağı astı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Boş olan direklere ekipler Türk Bayrağı astı

Boş olan direklere ekipler Türk Bayrağı astı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Denizli'nin Merkezefendi içesinde bulunan direklere, belediye ekipleri tarafından Türk bayrağı asıldı.

Denizli'nin Merkezefendi içesinde bulunan direklere, belediye ekipleri tarafından Türk bayrağı asıldı. Bayrak olan yerlerin ise bakımı yapılarak güzel bir görünüme kavuşturuldu.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Servergazi Mahallesi, Başak Heykelinin bulunduğu alanda olan ve çok uzun süredir direği olmasına rağmen Türk Bayrağı dalgalanmayan nokta, Büyükşehir ekipleri tarafından yeniden bakımı yapılarak Türk Bayrağı asıldı. Yüzlerce kişinin her gün geçip gittiği önemli noktalardan biri olan Başak Heykelinin yanında bulunan bayrak direği vatandaşların yoğun isteği sonrası Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından bakımı yapıldı, yanmayan ışığı yenilendi ve Türk Bayrağı göndere çekildi.

Yeniden Türk Bayrağının gururla dalgalanmasıyla birlikte bölgede yaşayan vatandaşların da yüzü güldü. Göndere çekilen Türk Bayrağının zamanla yenileceği de bildirildi. - DENİZLİ

Boş olan direklere ekipler Türk Bayrağı astı
Boş olan direklere ekipler Türk Bayrağı astı
Boş olan direklere ekipler Türk Bayrağı astı
Boş olan direklere ekipler Türk Bayrağı astı
Boş olan direklere ekipler Türk Bayrağı astı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Aksungur SİHA'dan yeni başarı! 30 kilometre menzildeki hedefi tam 12'den vurdu
Aksungur SİHA'dan yeni başarı! 30 kilometre menzildeki hedefi tam 12'den vurdu
Almanya'da polisin Türk iş insanına uyguladığı şiddet George Floyd olayını hatırlattı
Almanya'da polisin Türk iş insanına uyguladığı şiddet George Floyd olayını hatırlattı
ABD'de yaşayan Türkler sözde soykırım kararını protesto etti
ABD'de yaşayan Türkler sözde soykırım kararını protesto etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Devlet Bahçeli Adnan Menderes Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özcan Deniz Demet Akalın Burcu Biricik Kaan Yıldırım
Spor Diego Muslera Cüneyt Çakır Ünal Karaman Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Yangın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Boş olan direklere ekipler Türk Bayrağı astı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.4.2021 16:51:02. #1.16#

title