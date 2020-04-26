Boş meydandaki güvercinleri, fırıncı besledi
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Boş meydandaki güvercinleri, fırıncı besledi

ADANA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının 4'üncü gününde de cadde ve sokaklar, boş kaldı.

26.04.2020 11:50 | Son Güncelleme: 26.04.2020 11:50
Boş meydandaki güvercinleri, fırıncı besledi

ADANA'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağının 4'üncü gününde de cadde ve sokaklar, boş kaldı. 5 Ocak Meydanı'nın simgesi güvercinleri ise bölgede fırıncılık yapan Rüstem Yıldırım besledi.

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında, 31 kentte uygulanan 4 günlük sokağa çıkma yasağının son gününde, Adana sokakları yine boş kaldı. Cadde ve meydanlardan geçen olmazken, sadece güvercinler görüldü. Merkez Seyhan ilçesinde bulunan ve kentin simge noktalarından 5 Ocak Meydanı'ndaki güvercinleri ise fırıncı Rüstem Yıldırım besledi. Yıldırım, "Kuşlar kimsesiz kalmış. Dünden kalan bayat ekmekleri ıslatıyorum ve gelip besliyorum" diye konuştu.

'MASKE AĞRITIYOR' SAVUNMASI

Öte yandan Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri de ana cadde ve bulvarlarda denetimlerini sürdürdü. Normal günde araç yoğunluğu olan Fuzuli Caddesi'nde uygulama yapan polis ekipleri, araçları durdurarak sürücü ve yolcuların izin belgelerini kontrol etti. İstisnai durumlar dışında sokağa çıkanlara ise idari para cezası uygulandı. Ekipler, ayrıca araç içinde maske takmayanları da uyardı. Bir kişi, araçta olduğu için maske takmadığını, maskenin kulağında ağrı yaptığını öne sürdü.


Kaynak: DHA

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