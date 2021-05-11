Boş kasayla yapılan sürüşler, ürünlerin fiyatlarını da artırıyor
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Boş kasayla yapılan sürüşler, ürünlerin fiyatlarını da artırıyor

Boş kasayla yapılan sürüşler, ürünlerin fiyatlarını da artırıyor
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Lojistik sektöründe son yıllarda yaşanan maliyet artışlarının boş kasayla yapılan sürüşlerde de artışa neden olduğu belirtildi.

Lojistik sektöründe son yıllarda yaşanan maliyet artışlarının boş kasayla yapılan sürüşlerde de artışa neden olduğu belirtildi. Lojistik teknolojisi platformu Asnak'ın açıkladığı verilere göre, Türkiye'de kayıtlı yaklaşık 1 milyon kamyon ve tır, yılda toplam yaptığı kilometrenin ortalama yüzde 20'sini 'boş' gidiyor.

Pandemide lojistik sektörünün de etkilendiğini belirten Asnak, kısıtlamalar nedeniyle yavaşlayan sanayi üretiminin tedarik zincirinde de yüksek maliyet ve verimsizliğe neden olduğunu söyledi. Lojistik teknolojisi platformu Asnak'ın açıkladığı verilere göre, taşımacılık maliyetlerindeki artış, daha fazla 'boş kasalı' sürüşe yol açınca bu durum, tüketim ürünlerinin fiyatlarına da yansıdı.

"ÜRETİM YAVAŞLADI, YÜKSÜZ DÖNÜŞLER ARTTI"

Asnak Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Fırat Çivi, taşımacılık işlemi sonrası boş dönüş yapan araçlara ilişkin rakamları açıkladı. Türkiye'de kayıtlı 1 milyon kamyon ve tır olduğunu belirten Çivi, yıl içindeki lojistik operasyonlarda araçların ortalama 60 bin km yol yaptıklarını söyledi. Çivi, maliyetlerdeki artış nedeniyle taşımacıların yük bulmakta zorlandıklarını dile getirerek, "Sanayide üretimin yavaşlaması, taşıma işlemi sonrası yapılan yüksüz dönüşleri artırdı. Bugün gelinen noktada araçlar yılda yaptıkları yolun yüzde 20'sini boş gitmek durumunda kaldı ve bu durum tüm ülkede tüketim ve üretim fiyatlarını olumsuz etkiledi" şeklinde konuştu.

"ASNAK VERİMSİZLİK VE MALİYET ARTIŞINA ÇÖZÜM GETİRİYOR"

Lojistik teknolojisi platformu Asnak'ın bu verimsizlik ve maliyet artışına çözüm sunduğunu kaydeden Fırat Çivi, "Yükü taşıtan firmaların losyonlarına göre doğru nakliyeciyi yükleten firmalar ile buluşturuyoruz. Asnak'taki 'tersine lojistik' opsiyonuyla sisteme kayıtlı olan lojistik şirketleri, taşıma işleminin ardından dönüş esnasında yeni müşteri bularak daha az boş sürüş yapıyor. Böylelikle yüzde 15'e varan tasarruf elde edilerek sanayicinin daha düşük maliyetler ile taşıtma yapmasına olanak sağlıyoruz" dedi.


Boş kasayla yapılan sürüşler, ürünlerin fiyatlarını da artırıyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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