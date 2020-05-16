BOŞ KALAN ÜSKÜDAR MEYDANI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
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BOŞ KALAN ÜSKÜDAR MEYDANI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Ali AKSOYER-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHAKoronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle Üsküdar Meydanı boş kaldı.

BOŞ KALAN ÜSKÜDAR MEYDANI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
16.05.2020 10:31 | Son Güncelleme: 16.05.2020 10:36

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Ali AKSOYER-İsa ALMAÇAYIR-İSTANBUL-DHA

Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağı nedeniyle Üsküdar Meydanı boş kaldı. Üsküdar Meydanı'ndaki sakinlik havadan görüntülendi.

İçişleri Bakanlığı'nın 15 ilde alınan 4 günlük sokağa çıkma yasağının ilk gününde şehirler sessizliğe büründü. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı alınan İstanbul'da sokaklar ve caddeler boş kaldı. Sokağa çıkma yasağı ile birlikte Üsküdar Meydanı kuşlara kaldı. Üsküdar Meydanı'ndaki sakinlik havadan görüntülendi.

BOŞ KALAN ÜSKÜDAR MEYDANI HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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