Boş kalan Üsküdar Meydanı havadan fotoğraflandı KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Üsküdar Meydanı, Ramazan Bayramı'nın 2'nci gününde boş kaldı.

KORONAVİRÜS önlemleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Üsküdar Meydanı, Ramazan Bayramı'nın 2'nci gününde boş kaldı. Üsküdar Meydanı'ndaki sakinlik havadan fotoğraflandı.

Koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanan İstanbul'da sokaklar ve caddeler boş kaldı. Kısıtlamayla birlikte Ramazan Bayramı'nın 2'inci ve sokağa çıkma kısıtlamasının 3'üncü gününde, denetim yapan polis memurları ve işe gitmek için toplu taşıma kullanan az sayıda kişi haricinde Üsküdar Meydanı kuşlar ile sokak hayvanlarına kaldı. Üsküdar Meydanı'ndaki sakinlik havadan fotoğraflandı.

- İstanbul

Kaynak: DHA