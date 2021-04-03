Boş kalan ünlü park sessizliğe büründü
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Boş kalan ünlü park sessizliğe büründü

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Boş kalan ünlü park sessizliğe büründü

Eskişehir'de hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte sessizliğe bürünen Kanlıkavak Parkı drone ile havadan görüntülendi.

Eskişehir'de hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasıyla birlikte sessizliğe bürünen Kanlıkavak Parkı drone ile havadan görüntülendi.

Eskişehir'de korona virüs tedbirleri kapsamında uzun bir aradan sonra ilk defa hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması uygulaması başladı. Kısıtlama nedeniyle en çok rağbet gören parklardan biri olarak bilinen Kanlıkavak boş kaldı. Normal günlerde vatandaşların akın ettiği parkın tadını adeta sokak hayvanları çıkardı. Güneşli havanın etkisiyle ortaya çıkan kartpostallık manzaralar drone ile havadan görüntülendi. - ESKİŞEHİR

Boş kalan ünlü park sessizliğe büründü
Boş kalan ünlü park sessizliğe büründü
Boş kalan ünlü park sessizliğe büründü
Boş kalan ünlü park sessizliğe büründü
Boş kalan ünlü park sessizliğe büründü
Boş kalan ünlü park sessizliğe büründü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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