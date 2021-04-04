Boş kalan tarihi bölgeler turistlerle doldu
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Boş kalan tarihi bölgeler turistlerle doldu

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Boş kalan tarihi bölgeler turistlerle doldu

Korona virüs tedbirleri kapsamında boş kalan tarihi Odunpazarı Evleri bölgesi şehir dışından gelen turistlerle doldu.

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Korona virüs tedbirleri kapsamında boş kalan tarihi Odunpazarı Evleri bölgesi şehir dışından gelen turistlerle doldu.

Yurt genelinde artan vakalardan dolayı yeniden getirilen sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında cadde ve meydanlar boş kaldı. Haftalar önceden belirlenen turlar bu yasaktan muaf tutulurken turistler boş kalan alanları doldurdu. Özellikle tarihi Odunpazarı Evlerinde vakit geçiren turistler, bol bol hatıra fotoğrafı çektirip bölge esnafından alışveriş yaptı.

"Çok sakin bir şehir"

Eskişehir'e hep beğendiğini ve uzun süredir gelmek istediğini söyleyen Öznur Mercan, yaşadığı şehrin aksine Eskişehir'in çok sakin oluşunun onu etkilediğini belirtti. Müze, kütüphane gibi yerleri ziyaret edemediği için üzgün olduğunu aktaran Mercan, "Eskişehir'e zaten hep gelmek istiyordum. Çok beğendiğim bir şehir, sessiz, sakin, doğayla iç içe. Ben İstanbul'dan geliyorum, orası çok kalabalık bir şehir biliyorsunuz, ama burası öyle değil. Sokağa çıkma yasağının tek bir artısı var o da, sokakların boş kalması ve rahatça gezebilmemiz, onun dışında müzeler, kütüphaneler ve restoranlar kapalı oralarda da vakit geçirmeyi çok isterdim" ifadelerine yer verdi.

"Çok temiz bir şehir"

Eskişehir'e ilk defa geldiğini ve çok beğendiğini belirten Asiye Çakır şehri çok beğendiğini dile getirdi. Tarihi sokaklarda bol bol fotoğraf çektiren Çakır, "İlk kez geliyorum, çok beğendim. Bu kadar ilgi duyacağımı tahmin etmemiştim. Gerçekten burada tarih yatıyor. Gelişimiz sokağa çıkma yasağına denk geldi tabii bir yerlerde oturup bu tarihi hava eşliğinde çay içmeyi çok isterdim ama böyle de çok güzel. Çok temiz bir şehir, esnafı çok sıcakkanlı" diye konuşarak şehirle ilgili düşüncelerini dile getirdi. - ESKİŞEHİR

Boş kalan tarihi bölgeler turistlerle doldu
Boş kalan tarihi bölgeler turistlerle doldu
Boş kalan tarihi bölgeler turistlerle doldu
Boş kalan tarihi bölgeler turistlerle doldu
Boş kalan tarihi bölgeler turistlerle doldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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