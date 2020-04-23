Boş kalan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi böyle görüntülendi Boş kalan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi böyle görüntülendi Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde sessiz kalan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi havadan drone ile görüntülendi.

Boş kalan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi böyle görüntülendi

İSTANBUL - Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde sessiz kalan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi havadan drone ile görüntülendi.

Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında 30 Büyükşehir ve Zongultak'ta 4 gün sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasına gidildi. Gece saatlerinden itibaren uygulanmaya başlanan karar sonrasında İstanbul'un en çok kalabalık mekanları arasında bulunan Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi havadan görüntülendi. Milyonlarca yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak noktaları arasında yer alan her iki alanda da kimsenin olmadığı görüldü.

23 Nisan TBMM açılışının 100. yılına özel olarak Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesinin bayraklar ile donatıldığı kameralara yansıdı. Taksim Meydanı da her zaman olduğu gibi yine güvercinlere kaldı. Polis ekipleri ise gün boyunca meydan ve cadde üzerinde denetlemelerde bulundu. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan belediye ekipleri ise çalışmalarına devam edildi.

Kaynak: İHA