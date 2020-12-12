Boş kalan meydanlar ve yollar havadan görüntülendi
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Boş kalan meydanlar ve yollar havadan görüntülendi

12.12.2020 12:06 | Son Güncelleme: 12.12.2020 12:12
Boş kalan meydanlar ve yollar havadan görüntülendi

Ali AKSOYER / HAFTA sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İstanbul'un meydanları ve yolları boş kaldı.

Ali AKSOYER/ HAFTA sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İstanbul'un meydanları ve yolları boş kaldı. Çağlayan ve Mecidiyeköy Meydanı havadan görüntülendi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm yurtta hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Kısıtlama nedeniyle İstanbul boş kaldı. Meydanlar ve ana yollarda sakinlik dikkat çekti. D-100 Karayolu Çağlayan ve Mecidiyeköy mevkilerinde tek tek araç gözlendi. Günde binlerce kişinin geçtiği Mecidiyeköy Meydanı da kısıtlamadan nasibini aldı. Boş kalan meydanlar ve yollar havadan görüntülendi.


Boş kalan meydanlar ve yollar havadan görüntülendi
Boş kalan meydanlar ve yollar havadan görüntülendi
Boş kalan meydanlar ve yollar havadan görüntülendi
Boş kalan meydanlar ve yollar havadan görüntülendi
Boş kalan meydanlar ve yollar havadan görüntülendi
Boş kalan meydanlar ve yollar havadan görüntülendi
Boş kalan meydanlar ve yollar havadan görüntülendi
Boş kalan meydanlar ve yollar havadan görüntülendi
Boş kalan meydanlar ve yollar havadan görüntülendi
Boş kalan meydanlar ve yollar havadan görüntülendi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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