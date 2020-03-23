Boş kalan meydan ve alanlar havadan görüntülendi
Meydandaki güvercinler Güvercinlere yem veren vatandaşlar Tarihi Saat Kulesi, Kordon Boyu ve Karşıyaka Anıt çevresinin drone ve kamera görüntüleri İZMİR - İzmir'de koronavirüs tedbirleri kapsamında işi olmayan insanların evlerinde kalmasıyla tarihi Saat Kulesi, Kordon Boyu ve Karşıyaka Anıt...
23.03.2020 15:58 | Son Güncelleme: 23.03.2020 16:04
Meydandaki güvercinler
Güvercinlere yem veren vatandaşlar
Tarihi Saat Kulesi, Kordon Boyu ve Karşıyaka Anıt çevresinin drone ve kamera görüntüleri İZMİR - İzmir'de koronavirüs tedbirleri kapsamında işi olmayan insanların evlerinde kalmasıyla tarihi Saat Kulesi, Kordon Boyu ve Karşıyaka Anıt çevresi boş kaldı.
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Kaynak: AA