Boş kalan meydan ve alanlar havadan görüntülendi Meydandaki güvercinler Güvercinlere yem veren vatandaşlar Tarihi Saat Kulesi, Kordon Boyu ve Karşıyaka Anıt çevresinin drone ve kamera görüntüleri İZMİR - İzmir'de koronavirüs tedbirleri kapsamında işi olmayan insanların evlerinde kalmasıyla tarihi Saat Kulesi, Kordon Boyu ve Karşıyaka Anıt...

Meydandaki güvercinler Güvercinlere yem veren vatandaşlar Tarihi Saat Kulesi, Kordon Boyu ve Karşıyaka Anıt çevresinin drone ve kamera görüntüleri İZMİR - İzmir'de koronavirüs tedbirleri kapsamında işi olmayan insanların evlerinde kalmasıyla tarihi Saat Kulesi, Kordon Boyu ve Karşıyaka Anıt çevresi boş kaldı. Kaynak: AA