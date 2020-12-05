Boş kalan İlkadım sokakları baştan aşağıya yıkandı
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Boş kalan İlkadım sokakları baştan aşağıya yıkandı

05.12.2020 13:54 | Son Güncelleme: 05.12.2020 13:58
Boş kalan İlkadım sokakları baştan aşağıya yıkandı

İçişleri Bakanlığı tarafından 2 gün süreyle sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından boşalan İlkadım sokakları belediye ekipleri tarafından baştan aşağıya temizlendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 2 gün süreyle sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından boşalan İlkadım sokakları belediye ekipleri tarafından baştan aşağıya temizlendi.

Korona virüsü salgını hastalığına karşı tedbiri elden bırakmayan İlkadım Belediyesi ve Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin ortaklaşa yürüttüğü çalışma ile şehir merkezindeki ana arterler ve sokaklar dezenfekteli tazyikli su ile baştan aşağıya yıkandı. İlkadım Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 100. Yıl Bulvarı'nı 6 tanker yıkama aracı ile yıkadı. Ekipler sokağa çıkma yasağı süresince ilçede yoğun bir temizlik seferberliği başlattı. Evlerinin camları ve balkonlardan yapılan çalışmaları an ve an takip eden vatandaşlar ise çalışan ekiplere teşekkür etti.

"Halkımızın sağlığı herşeyden önemli"

Yapılan çalışmalar hakkında konuşan İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, "Sokağa çıkma yasağıyla İlkadım ilçemizde sessizlik hakim. Sokaklar ve caddeler bomboş. Çalışma arkadaşlarımız ilçe genelinde temizlik, yıkama, dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor. Duyarlı davranarak evlerinde kalan halkımıza çok teşekkür ediyorum. Hafta içi de vatandaşlarımızın zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları gerekiyor. İlkadım Belediyesi olarak hizmetlerimize ara vermeden devam ediyoruz. Bu süreçte evlerinden çıkmayan vatandaşlarımız ihtiyaçları her ne olursa olsun 444 55 01 hattından bizi arayabilir. Lütfen pazartesi günü de sanki sokağa çıkma yasağı varmış gibi çalışanlar dışında herkes evinde kalsın. Bizler belediyeler olarak tüm tedbirleri alıyor, sizler için çalışıyoruz. Vatandaşlarımıza evde kal çağrısını tekrarlıyoruz. İlkadım halkımızın sağlığı her şeyden önemli. Halkımızın sağlığı için gece gündüz demeden ilaçlama ve temizlik çalışması yapan çalışkan ve özverili mesai arkadaşlarıma emekleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu. - SAMSUN

Boş kalan İlkadım sokakları baştan aşağıya yıkandı
Boş kalan İlkadım sokakları baştan aşağıya yıkandı
Boş kalan İlkadım sokakları baştan aşağıya yıkandı
Boş kalan İlkadım sokakları baştan aşağıya yıkandı
Boş kalan İlkadım sokakları baştan aşağıya yıkandı
Boş kalan İlkadım sokakları baştan aşağıya yıkandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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