Boş kalan caddeler yıkanarak dezenfekte edildi
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Boş kalan caddeler yıkanarak dezenfekte edildi

06.12.2020 23:23 | Son Güncelleme: 06.12.2020 23:30
Boş kalan caddeler yıkanarak dezenfekte edildi

Antalya'nın Serik ilçesinde sokağa çıkma yasağında da kimsenin olmadığı caddelerde dezenfekte çalışması yapıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde sokağa çıkma yasağında da kimsenin olmadığı caddelerde dezenfekte çalışması yapıldı.

Serik Belediyesi, koronavirüs salgını ile mücadelede tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağında yıkama ve dezenfekte faaliyetlerine devam ediyor. Şehrin kalabalık caddelerinden Ataturk caddesinde belediyeye bağlı temizlik ekipleri, yol ve kaldırımlarını yıkayarak dezenfekte etti. Ekipler yaptığı açıklamada dezenfekte çalışmaların titizlikle devam edeceğini belirttiler. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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