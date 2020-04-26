BOŞ KALAN BEBEK SAHİLİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ 26 Nisan Pazar gecesi saat 23.59'a kadar ilan edilen sokağa çıkma yasağının 4'üncü gününde sessizliğin hakim olduğu Bebek sahili havadan görüntülendi.

26 Nisan Pazar gecesi saat 23.59'a kadar ilan edilen sokağa çıkma yasağının 4'üncü gününde sessizliğin hakim olduğu Bebek sahili havadan görüntülendi. Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında bulunduğu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 23 Nisan Perşembe gecesi saat 00.00'dan, 26 Nisan Pazar gecesi saat 23.59'a kadar ilan edilen sokağa çıkma yasağının 4'üncü gününde İstanbul'da sahiller boş kaldı. Günlerdir sessizliğin hakim olduğu İstanbul'da, Bebek sahili ve parkı ile Rumeli Hisarı drone ile havadan görüntülendi. Sahil bölgesinde görev yapan polis ekiplerinin olduğu görüldü.

- İstanbul

Kaynak: DHA