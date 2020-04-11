BOŞ KALAN BAĞDAT CADDESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
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Caddebostan, İstanbul, Bağdat, Yerel

BOŞ KALAN BAĞDAT CADDESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

SOKAĞA çıkma yasağının ardından İstanbul'un en işlek caddelerinden biri olan Bağdat Caddesi boş kaldı.

11.04.2020 17:13 | Son Güncelleme: 11.04.2020 17:13
BOŞ KALAN BAĞDAT CADDESİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
SOKAĞA çıkma yasağının ardından İstanbul'un en işlek caddelerinden biri olan Bağdat Caddesi boş kaldı. Caddedeki sakinlik havadan görüntülendi. Koronavirüsle mücadele kapsamında dün gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Pazartesiye kadar devam edecek olan yasak nedeniyle İstanbullular evde kaldı. İstanbul'un en işlek caddelerinden birisi olan Bağdat Caddesi boş kaldı. Cadde üzerinde bulunan dükkanların kepenkleri kapalı olduğu, caddede sadece polis ekiplerinin olduğu gözlemlendi. Caddebostan Sahili de boş kaldı. Bağdat Caddesi ve Caddebostan Sahili'ndeki sakinlik havadan görüntülendi.

- İstanbul

Kaynak: DHA

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