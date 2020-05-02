BOŞ KALAN AVCILAR D-100 KARAYOLU HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ
02.05.2020 09:09 | Son Güncelleme: 02.05.2020 09:09
Serdar ALTINTEPE / SOKAĞA çıkma yasağının ikinci gününde İstanbul'da yollar boş kaldı.
Serdar ALTINTEPE/ SOKAĞA çıkma yasağının ikinci gününde İstanbul'da yollar boş kaldı. İBB'nin trafik haritasında yoğunluk yüzde 10 civarında olurken, D-100 Karayolu Avcılar ve Küçükçekmece mevkii havadan görüntülendi.
Koronavirüs salgını nedeniyle ilan edilen üç günlük sokağa çıkma yasağının ikinci gününde İstanbul'da yollar boş kaldı. İBB'nin trafik haritasında yoğunluk sabah saatlerinde yüze 10 civarında ölçüldü. Boş kalan D-100 Karayolu'nun Avcılar ve Küçükçekmece mevkii havadan görüntülendi.
Kaynak: DHA