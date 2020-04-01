Boş kalan Arnavutköy-Bebek sahili havadan görüntülendi Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle yetkililerin tedbir almasına ve "evde kalın" uyarılarına İstanbullular uydu.

Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle yetkililerin tedbir almasına ve "evde kalın" uyarılarına İstanbullular uydu. Arnavutköy Bebek sahilinde hiç kimsenin olmadığı görüldü. Boş kalan sahil yolu havadan görüntülendi.

Tüm Türkiye'de yeni tip korona virüse karşı önlemler alınmaya devam edilirken, yetkililer de vatandaşlara mecbur kalmadıkça sokağa çıkılmaması yönünde uyarılarda bulunmaya devam ediyor. Günlerdir yapılan uyarıların ardından İstanbullular "evde kalın" çağrılarına uydu. Sahil yolunda trafik olmadığı görülürken, sahilde ise insanların olmadığı gözlendi. Boş kalan sahil yolu ise drone ile havadan görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA