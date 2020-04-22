Boş kalan Akdamar Adası'nda huzur veren görüntü
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Huzur, Van, Güncel

Boş kalan Akdamar Adası'nda huzur veren görüntü

Van'ın önemli turizm mekanlarından biri olan ve korona virüsü salgını nedeniyle sessizliğe bürünen Akdamar Adası'ndaki semazen gösterisi izleyenleri mest ediyor.

22.04.2020 09:10 | Son Güncelleme: 22.04.2020 09:10
Boş kalan Akdamar Adası'nda huzur veren görüntü

Van'ın önemli turizm mekanlarından biri olan ve korona virüsü salgını nedeniyle sessizliğe bürünen Akdamar Adası'ndaki semazen gösterisi izleyenleri mest ediyor.

Van Gölü'ndeki adaların en gözdesi olan ve içerisindeki kiliseyle aynı ismi taşıyan Akdamar Adası, tarihinin en boş günlerini geçiriyor. Her yıl yerli ve yabancı turistlerin akınına uğrayan ada, korona virüsü tedbirleri kapsamında yasak uygulanmasıyla tamamen sessizliğe büründü. Şu an sadece martı ve tavşanlara ev sahipliği yapan ada, sessiz haliyle fotoğrafçıların da büyük ilgisini çekiyor.

AKDAMAR ADASI ÇİÇEK AÇTI

Van Gölü'nün ortasında bulunan Akdamar Adası'nda, ilkbaharın gelişiyle birlikte badem ağaçları da çiçek açtı. Ağaçların çiçek açmasıyla pembe ve beyaza bürünen ada, kuş sesiyle adeta mest ediyor. Her yıl binlerce kişinin geldiği Akdamar Adası, çevresindeki dağların eteklerinde bulunan karla doyumsuz bir manzara oluşturuyor. Kültür ve Turizm Bakanlığının özel izniyle 2010 yılından bu yana yılda bir kez olarak gerçekleştirilen ayinin bu sene yapılıp yapılmayacağı da daha kesinleşmedi.

SEMAZEN GÖSTERİSİ DRONE İLE GÖRÜNTÜLENDİ

Akdamar Adası'nda Vaspurakan Kralı 1'inci Gagik tarafından 915-921 yıllarında yaptırılan ve Ermeniler için büyük önem taşıyan kilise, her sene olduğu gibi bu yıl da fotoğrafçıların büyük ilgisini çekiyor. Özel izinle adaya giden Van Sinema ve Fotoğraf Derneğinden fotoğraf sanatçısı Burak Demir ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve TV Bölümü öğrencisi ve rektörlükte personel olan Bülent Menteşe'in objektifine yansıyan görüntüler ise izleyenlere huzur veriyor. Adanın en yüksek noktasında semazen gösterisinin drone ile görüntülenirken doyumsuz bir manzara oluştu. Semazen, tarihi kilise, Van Gölü'nün turkuazı ve karşısında bulunan Artos Dağı'nın karlı manzarası, korona virüsü nedeniyle zor günlerin yaşandığı bu dönemde insanın içini açıyor.

(Mehmet Salih Akkuş - Yılmaz Sönmez/İHA)

Kaynak: İHA

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