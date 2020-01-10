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"Boş gündemlerle geleceği ıskalıyoruz"

Türkiye'nin kendi gündemine odaklanmasını isteyen İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, ekonomideki risk ve fırsatlara dikkat çekti ve ertelenen yatırımların hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

10.01.2020 07:57 | Son Güncelleme: 10.01.2020 07:57

'nin kendi gündemine odaklanmasını isteyen Başkanı Erdal Bahçıvan, ekonomideki risk ve fırsatlara dikkat çekti ve ertelenen yatırımların hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

Kaynak: Dunya.com

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