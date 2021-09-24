Boş fabrikada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

SAKARYA (İHA) - Sakarya'nın Hendek ilçesinde boş olduğu öğrenilen fabrikada çıkan itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, Hendek ilçesi Sakarya 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan ve boş olduğu öğrenilen fabrikada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, fabrikada henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Fabrikadan çıkan dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Meydana gelen yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - SAKARYA