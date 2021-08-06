Boş eve kurşun yağdırıp kaçtılar
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Boş eve kurşun yağdırıp kaçtılar

Boş eve kurşun yağdırıp kaçtılar
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kimliği belirsiz şahıslar, bir eve kurşun yağdırıp kayıplara karıştı.

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde kimliği belirsiz şahıslar, bir eve kurşun yağdırıp kayıplara karıştı.

Olay, Kocaeli'nin Darıca ilçesi Abdi İpekçi Mahallesi 1560/1 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokağın üzerine gelen kimliği belirsiz şahıs veya şahıslar, bir binaya kurşun yağdırıp olay yerinden kaçtı. Silah seslerini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese ulaşan polis ekiplerinin incelemeleriyle birlikte, kurşun yağdırılan evde o sırada kimsenin olmadığı belirlendi. Ekipler, eve silahla ateş eden şahısları yakalayabilmek için çalışma başlattı. - KOCAELİ

Boş eve kurşun yağdırıp kaçtılar
Boş eve kurşun yağdırıp kaçtılar
Boş eve kurşun yağdırıp kaçtılar
Boş eve kurşun yağdırıp kaçtılar
Boş eve kurşun yağdırıp kaçtılar
Boş eve kurşun yağdırıp kaçtılar
Boş eve kurşun yağdırıp kaçtılar
Boş eve kurşun yağdırıp kaçtılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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