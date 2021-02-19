Son dakika! Boş evde mahsur kalan kedi için kurtarma operasyonu
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Son dakika! Boş evde mahsur kalan kedi için kurtarma operasyonu

19.02.2021 12:53 | Son Güncelleme: 19.02.2021 13:15
Son dakika! Boş evde mahsur kalan kedi için kurtarma operasyonu

Son dakika gündem haberi... AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde kimsenin bulunmadığı yazlık bir eve giren ancak sonra dışarı çıkamayıp mahsur kalan kedi, belediye ve polis ekiplerini hareket geçirdi.

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde kimsenin bulunmadığı yazlık bir eve giren ancak sonra dışarı çıkamayıp mahsur kalan kedi, belediye ve polis ekiplerini hareket geçirdi. Ekiplerin kurtardığı aç ve susuz kalan kedinin karnı doyurulduktan sonra sağlık kontrolünden geçirildi 

Yavansu Mahallesi Sakarya Sokak'ta yaşayan Turgut Çetin, kapısının önünde beslediği kediyi birkaç gün göremeyince endişelendi. Yan evden kedi miyavlaması duyması üzerine kedinin, sahibi yurt dışında yaşayan yazlık evde olduğunu anladı. Çetin, Kuşadası Belediyesi'nin iletişim merkezi olan Güvercin Masa'yı arayarak yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen Kuşadası Belediyesi ekipleri,  İlçe Emniyet Müdürlüğü'yle de temas kurdu. Kuşadası Belediyesi'ne bağlı haybulans aracı ve polis ekipleri, kedinin mahsur kaldığı eve gitti.

Emniyet yetkilileri, yurt dışında yaşayan ev sahibine de telefonla ulaşarak durumu aktardı. Ev sahibinin kediyi kurtarmak için konuta girilmesine izin vermesi üzerine çalışma başladı. Evin bir penceresi açılırken, kedinin dışarıya çıkması sağlandı. Açlıktan ve susuzluktan bitkin düştüğü gözlenen kedi, haybulans aracında sağlık kontrolünden geçirilerek mama ve su verildi. Kedinin kurtarılmasıyla rahat bir nefes alan Turgut Çetin, Kuşadası Belediyesi'ne ve polise teşekkür etti.

Son dakika! Boş evde mahsur kalan kedi için kurtarma operasyonu
Son dakika! Boş evde mahsur kalan kedi için kurtarma operasyonu
Son dakika! Boş evde mahsur kalan kedi için kurtarma operasyonu
Son dakika! Boş evde mahsur kalan kedi için kurtarma operasyonu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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