Boş evde mahsur kalan güvercini kurtarma seferberliği

KAYSERİ'de, bacadan girdiği boş apartman dairesinde mahsur kalan güvercin, polis ve itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. İtfaiye merdiveniyle balkona çıkan ekipler, levyeyle kapıyı açarak, güvercini aldı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın 2'nci katındaki evde meydana geldi. Mahallede fırıncılık yapan İsmail Sunulu, iş yerinin karşısındaki dairede güvercinin çırpındığını görünce durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ile itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, Almanya'da yaşadığı öğrenilen Tuğrul Kaya'nın evine girmek için gerekli izinleri aldıktan sonra çalışma başlattı. İtfaiye merdiveniyle evin balkonuna çıkan ekipler, levyeyle kapıyı açarak, güvercini bulunduğu yerden kurtardı. Güvercin, kontrollerinin yapılması için polis ekipleri tarafından veterinere götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Olcay DÜZGÜN