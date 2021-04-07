Boş evde çıkan yangın yan eve sıçradı

Kocaeli'de boş bir evde çıkan yangın, yan tarafta bulunan evin çatısına sıçrayarak korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu.

Kocaeli'de boş bir evde çıkan yangın, yan tarafta bulunan evin çatısına sıçrayarak korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu.

Edinilen bilgiye göre, İzmit ilçesi Bekirdere Mahallesi Cem Sokak'ta kimsenin yaşamadığı bir evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yükselen alevler, evin yanında bulunan evin çatısına sıçradı. Durumu gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Yangın ile ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı