Boş dükkanda öldürülmüş olarak bulundu; 1 tutuklama
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Boş dükkanda öldürülmüş olarak bulundu; 1 tutuklama

11.10.2020 18:10 | Son Güncelleme: 11.10.2020 18:14
Boş dükkanda öldürülmüş olarak bulundu; 1 tutuklama

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, Mesut Dereçiçeği'nin (35) öldürülmüş olarak bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden Mehmet S., tutuklandı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, Mesut Dereçiçeği'nin (35) öldürülmüş olarak bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 kişiden Mehmet S., tutuklandı. 

Ereğli Kavaklık Mahallesi'ndeki boş dükkanda dün ölü bulunan Mesut Dereçiçeği'nin göğsünde kesici alet ile yapıldığı belirlenen iki yara tespit edilmesi üzerine savcılık soruşturma başlattı. Dereçiçeği'nin en son birlikte görüldüğü Mehmet S., olaydan sonra saklanmasına yardım ettiği değerlendirilen babası H.S. ile amcası H.S., gözaltına alındı.

HİÇBİR ŞEY HATIRLAMADIĞINI SÖYLEDİEmniyetteki işlemleri tamamlanan 3 kişi, adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan Mehmet S.'nin ifadesinde, "Hiçbir şey hatırlamıyorum" dediği öğrenildi. Mehmet S., ifadesinin ardından kuvvetli suç şüphesi nedeniyle tutuklandı. Diğer iki kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Demir çelik fabrikasında işçi olarak çalışan Mesut Dereçiçeği'nin cenazesi bugün toprağa verildi. 

Boş dükkanda öldürülmüş olarak bulundu; 1 tutuklama
Boş dükkanda öldürülmüş olarak bulundu; 1 tutuklama

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan KABATEPE

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