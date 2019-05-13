Boş Dükkanda Mahsur Kalan "Sakız"I İtfaiye Ekipleri Kurtarıldı

Tokat'ta "Sakız" isimli kediyi mahsur kaldığı boş dükkandan itfaiye ekipleri kurtardı.

Eve dönmeyen kedisini aramaya çıkan Cihangir Mardin, kedisinin Hoca Ahmet Mahallesi Gaziosman Paşa Bulvarı üzerinde boş bir dükkanda mahsur kaldığını gördü.

Mardin, Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Olay yerine itfaiyenin yanı sıra polis ekipleri de sevk edildi. İtfaiye ekipleri, dükkan sahiplerine ulaşamayınca kilidi keserek içeri girdi.

İnsanlardan ürkerek bodruma saklanan sevimli kedi, ekiplerin arasından hızla geçerek dışarı çıktı.

Kedinin sahibi Mardin, gazetecilere, kedisine kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Kedisinin kiralık dükkanın arkasında bulunan bahçede oynarken boş bulduğu bir yerden dükkana girmiş olabileceğini belirten Mardin, "Açık camın birinden içeri girmiş herhalde. Evde bulamayınca ben de aramaya çıktım. Dükkanda görünce de itfaiyeye haber verdim." dedi.

Kaynak: AA