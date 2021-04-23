BOŞ DAİREYE BIRAKILAN KEDİ VE KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI
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BOŞ DAİREYE BIRAKILAN KEDİ VE KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DÜZCE'de, boş bir daireye bırakılan aç kaldıkları için bağırdıkları tahmin edilen kedi ve köpeğin sesini duyanların haber vermesi üzerine itfaiye ekibi, hayvanları binadan aldı.

DÜZCE'de, boş bir daireye bırakılan aç kaldıkları için bağırdıkları tahmin edilen kedi ve köpeğin sesini duyanların haber vermesi üzerine itfaiye ekibi, hayvanları binadan aldı. Kedi, itfaiye erinin omuzlarından inmedi.

Olay, gece saatlerinde Beyciler Mahallesi'nde meydana geldi. Bir binanın 3'üncü katında bulunan boş daireden kedi ve köpek sesi geldiğini duyan vatandaşlar durumu polise bildirdi. Polis ekibi binanın boş olduğunun belirlenmesi üzerine itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekipleri merdivenle daireye girerek içerideki bir kedi ile bir köpeği kurtardı. Aç kalan kedi itfaiye erinin omuzlarından inmedi. Kedi ve köpek kontrol edilmek amacıyla barınağa götürüldü.

Kedi ve köpeğin sesini duyarak polise haber veren vatandaşlar, 'Köpek sesinin evden geldiğini duyduk. Kilitli olunca polisi arama gereği duyduk. Daire boştu kimse yoktu. 15 günden beri bir kedi sesi vardı. Daha sonra biri de köpek getirip bırakmış. Daire sahibinin ne kendisine ne arkadaşlarına ulaşamadık. Bizde mecbur kaldık polisi aradık dedi.

BOŞ DAİREYE BIRAKILAN KEDİ VE KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI
BOŞ DAİREYE BIRAKILAN KEDİ VE KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI
BOŞ DAİREYE BIRAKILAN KEDİ VE KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI
BOŞ DAİREYE BIRAKILAN KEDİ VE KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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