Boş dairelerden toplam 300 bin TL değerinde kombi çalan hırsızlar yakalandı

30.12.2019 12:38 | Son Güncelleme: 30.12.2019 12:50

"Kiralık" veya "satılık" yazılı yüzlerce daireye girip kombi çalan hırsızlar son işlerinde suçüstü yakalandı. 300 bin TL değerinde kombi çalan hırsızların yakalanma anı kameralara yansırken, şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, bu ay içerisinde meydana gelen evlerden kombi çalınması ihbarları üzerine harekete geçti. Olayların meydana geldiği yerlerde bulunan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüpheli şahısların eşkallerini tespit edip, harekete geçti. Ekipler, yapılan incelemelerin ardından, şüphelilerin çaldıkları kombileri anlaştıkları kombi satıcılarına götürerek sattıklarını tespit etti.



Çaldıkları kombi ile kaçarken yakalandılar



Eşkalleri belirlenen şahısları takibe alan Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, 23 Aralık Pazartesi günü şüphelileri girdikleri bir evden çaldıkları kombi ve kombi parçalarını araçlarına yüklerken gördü. Bunun üzerine polis, şüphelileri suçüstünde kıskıvrak yakaladı. Şüpheliler, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerden, Kadir İ.'nin (37) 5, Abdülhamit T.'nin (29) 10, Suat U.'nun (29) 7, Yusuf İ.'nin (21) ise 8 adet suç kaydı olduğu öğrenildi.



"Kiralık" ve "Satılık" yazılı daireleri hedef seçmişler



Ekiplerin yaptığı incelemeler sonucunda, şüphelilerin kendilerine hedef olarak penceresinde "kiralık" ya da "satılık" yazan daireleri seçtiği, binalara kendilerini yetkili servis elemanı olarak tanıtarak girdikleri, girecekleri dairelerin kapısını kart yardımıyla ya da göbeklerini patlatarak açtıkları daha sonra evlerdeki kombileri çok kısa bir sürede sökerek oradan ayrıldıkları belirlendi.



Vatandaşın zararı 300 bin TL



Şüphelilerin yüzlerce daireye girdikleri, çaldıkları kombileri başka iş yerlerine satarak haksız kazanç elde ettikleri ve vatandaşları 300 bin TL'nin üzerinde maddi zarara uğrattıkları tespit edildi.



Çaldıkları kombileri anlaştıkları kombi satıcılarına böyle götürdüler



Öte yandan, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelilerin evlerden çaldıkları kombileri, gündüz vakti, ellerini kollarını sallayarak anlaştıkları kombi satıcılarına götürdüğü görüldü. Polis kamerasına yansıyan görüntülerde ise, şüphelilerin çaldıkları kombi ve kombi yedek parçalarıyla girdikleri evden ayrılırken suçüstünde yakalanma anları görüldü.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin, konuyla alakalı çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA