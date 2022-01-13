Boş dairelerden su sayacı çalan karı-koca yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Boş dairelerden su sayacı çalan karı-koca yakalandı

Boş dairelerden su sayacı çalan karı-koca yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kırşehir'de 'kiralık ev' bahanesiyle gittikleri dairelerin su sayaçlarını çalan karı koca yakalandı.

KIRŞEHİR (İHA) - Kırşehir'de 'kiralık ev' bahanesiyle gittikleri dairelerin su sayaçlarını çalan karı koca yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Bağbaşı Mahallesi TOKİ konutları bölgesinde kiralık ev bakma bahanesiyle hırsızlık için evlere giren F.Ş. ve eşi N.C., Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin yaptıkları teknik takip sonucu yakalandı. Şüphelilerin boş olmasından istifade ederek girdikleri dairelerde takılı olan su sayaçlarını söktükleri ve piyasada sattıkları belirlendi. Kırşehir Emniyet Müdürlüğündeki ifadelerinin ardından adli mercilere sevk edilen şüphelilerden F.Ş., tutuklanarak E Tipi Cezaevi'ne gönderildi. Çalışan sayaçlar ise sattıkları iş yerlerinden alınarak sahiplerine teslim edildi. - KIRŞEHİR

'Ya benimsin ya kara toprağın' diyen adam, boşandığı karısını yaktı

"Ya benimsin ya kara toprağın" diyen adam, boşandığı karısını yaktı

 Bodrum'da sel felaketinden dolayı vatandaşlar 'sokağa çıkmayın' uyarısı yapıldı

Bodrum'da sel felaketinden dolayı vatandaşlar 'sokağa çıkmayın' uyarısı yapıldı

 Bodrum yine kabusu yaşıyor

Bodrum yine kabusu yaşıyor

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title