Boş cadde ve sokaklar havadan görüntülendi

Boş cadde ve sokaklar havadan görüntülendi Kahramanmaraş'ta polis, sokağa çıkma kısıtlamasında hem havadan hem karadan denetim yaptı Kahramanmaraş'ta polis, sokağa çıkma kısıtlamasında boş kalan cadde ve sokaklarda drone ile denetim yapıyor.

Boş cadde ve sokaklar havadan görüntülendi

Kahramanmaraş'ta polis, sokağa çıkma kısıtlamasında hem havadan hem karadan denetim yaptı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta polis, sokağa çıkma kısıtlamasında boş kalan cadde ve sokaklarda drone ile denetim yapıyor.

Kahramanmaraş'ta sokağa çıkma kısıtlamasının son gününde cadde ve sokaklardaki sessizlik sürüyor. Polis, boşalan cadde ve sokakları hem havadan görüntülüyor hem de olası olumsuzlukları drone ile takip ediyor.

Kentin bazı kavşak ve yollarında gün boyu uygulama yapan polis ekipleri, trafiğe çıkan sürücülerin belge ve kimliklerini de sorguluyor.

İzin belgesiz sokağa çıkan ve gezenlere de cezai işle uygulanıyor.

Kaynak: İHA