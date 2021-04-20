BOŞ BİNADA ISINMAK İÇİN ATEŞ YAKAN EVSİZLER, PARKELERİ TUTUŞTURDU
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BOŞ BİNADA ISINMAK İÇİN ATEŞ YAKAN EVSİZLER, PARKELERİ TUTUŞTURDU

BOŞ BİNADA ISINMAK İÇİN ATEŞ YAKAN EVSİZLER, PARKELERİ TUTUŞTURDU
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AVCILAR'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkılmak için boşaltılan binayı mesken tutan evsizler, ısınmak için ateş yakınca ahşap parkeler tutuştu.

AVCILAR'da kentsel dönüşüm kapsamında yıkılmak için boşaltılan binayı mesken tutan evsizler, ısınmak için ateş yakınca ahşap parkeler tutuştu. Çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ambarlı Mahallesi Rüzgarlı Sokak'ta bulunan bina,  geçen ay, kentsel dönüşüm kapsamında yıkılıp yeniden yapılmak için boşaltıldı. Ancak kapı ve pencereleri sökülen binayı, evsizler ile madde bağımlıları mesken edindi. Binanın birinci katından dün yoğun duman çıktığını fark eden vatandaşlar, itfaiyeyi aradı. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, çıkan yangını söndürdü.

Yangının, evsizlerin ısınmak için yaktıkları ateşin ahşap parkeleri tutuşturmasıyla çıktığı belirlendi.

Geçtiğimiz günlerde de binanın giriş katında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etmişti.

Çevre sakinleri, tedirgin olduklarını, binanın bir an önce yıkılması gerektiğini söylediler.

BOŞ BİNADA ISINMAK İÇİN ATEŞ YAKAN EVSİZLER, PARKELERİ TUTUŞTURDU
BOŞ BİNADA ISINMAK İÇİN ATEŞ YAKAN EVSİZLER, PARKELERİ TUTUŞTURDU
BOŞ BİNADA ISINMAK İÇİN ATEŞ YAKAN EVSİZLER, PARKELERİ TUTUŞTURDU
BOŞ BİNADA ISINMAK İÇİN ATEŞ YAKAN EVSİZLER, PARKELERİ TUTUŞTURDU
BOŞ BİNADA ISINMAK İÇİN ATEŞ YAKAN EVSİZLER, PARKELERİ TUTUŞTURDU

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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