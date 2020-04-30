Boş arsada bulunan mezardan köpek ölüsü çıktı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Boş arsada bulunan mezardan köpek ölüsü çıktı

Boş arsada bulunan mezardan köpek ölüsü çıktı
30.04.2020 16:08 | Son Güncelleme: 30.04.2020 16:12

Adana'da ihbar üzerine polis ekiplerince kazılan boş arazideki etrafı taşlarla çevrili mezardan köpek yavrusu ölüsü çıktı.

Adana'da ihbar üzerine polis ekiplerince kazılan boş arazideki etrafı taşlarla çevrili mezardan köpek yavrusu ölüsü çıktı.

Merkez Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi'ndeki boş arazide etrafı taşlarla çevrili mezar görünümlü yeri fark eden vatandaşlar, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, mezarın etrafını şeritle çevirerek güvenlik önlemi aldı. Burada mühimmat gömülü olabileceği ihtimali üzerine bomba arama köpeği ve dedektörle bölge incelendi.

Herhangi bulguya rastlanmaması üzerine ekiplerce kazılan mezar yerinde, battaniyeye sarılı köpek yavrusu ölüsü bulundu. Ekipler, mezarı tekrar kapatarak olay yerinden ayrıldı.

Boş arsada bulunan mezardan köpek ölüsü çıktı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

New York'ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı Haberler
New York'ta cenaze evinin önünde bulunan 60 cansız bedenle ilgili soruşturma başlatıldı
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı Haberler
Konyaspor'un eski forveti Ciprian Marica, evli bir kadınla otel odasında basıldı
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı Haberler
Aç çocukları için taş kaynatan Kenyalı anne, yardım seferberliğine yol açtı
Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler Haberler
Oğluna aldığı tapuları karıştıran fenomen Murat Övüç, gelen eleştirilere sert çıktı: Aç köpekler
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısının seri üretimi için dev şirketle anlaştı Haberler
Oxford Üniversitesi, koronavirüs aşısının seri üretimi için dev şirketle anlaştı
Ekipleri harekete geçiren esrarengiz mezardan yavru köpek ölüsü çıktı Haberler
Ekipleri harekete geçiren esrarengiz mezardan yavru köpek ölüsü çıktı
HDP'lilerin güldüğü evlat nöbetindeki aileler, sinir krizi geçirdi
HDP'lilerin güldüğü evlat nöbetindeki aileler, sinir krizi geçirdi
Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor
Konya, göle çok sayıda balık bırakan esrarengiz Amerikalıyı konuşuyor
Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Amerikalının Konya'da baraj gölüne bıraktığı Japon balıklarını yakalamak için harekete geçti
Tarım ve Orman Bakanlığı ekipleri, Amerikalının Konya'da baraj gölüne bıraktığı Japon balıklarını yakalamak için...
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit, oğlu Karan'ın fotoğrafını paylaştı
Ümraniye'de pazar alışverişinden dönen kadın, otomobilin altında kaldı
Ümraniye'de pazar alışverişinden dönen kadın, otomobilin altında kaldı
Mansur Yavaş'ın seçim vaadi olan ve sadece Ankaralıların ürünlerinin satıldığı Başkent Market'in ilki açıldı
Mansur Yavaş'ın seçim vaadi olan ve sadece Ankaralıların ürünlerinin satıldığı Başkent Market'in ilki açıldı
Beyaz Saray koronavirüs ekibi üyesi Dr. Fauci, aşı için Ocak ayını işaret etti
Beyaz Saray koronavirüs ekibi üyesi Dr. Fauci, aşı için Ocak ayını işaret etti
Kumar baskınında polisten kaçan çift, duşakabinde yakalandı
Kumar baskınında polisten kaçan çift, duşakabinde yakalandı
İstanbul'da gece saatlerinde duyulan uğultu sesinin kaynağı deprem değil, Rus yapımı kargo uçağı
İstanbul'da gece saatlerinde duyulan uğultu sesinin kaynağı deprem değil, Rus yapımı kargo uçağı
Sıva yapmak için gittiği evde 6 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan tutuklu, cezaevinde intihar etti
Sıva yapmak için gittiği evde 6 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan tutuklu, cezaevinde intihar etti
1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne 1 haftada 451 bin başvuru oldu
1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne 1 haftada 451 bin başvuru oldu
ABD'de koronavirüs, 73 yıllık evli çifti 6 saat arayla birbirinden ayırdı
ABD'de koronavirüs, 73 yıllık evli çifti 6 saat arayla birbirinden ayırdı
Kaio Felipe Santos Silva, uçurtma uçururken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
Kaio Felipe Santos Silva, uçurtma uçururken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti
Türkiye'nin Filistin'e göndereceği tıbbi malzemeler, bu akşam yola çıkacak
Türkiye'nin Filistin'e göndereceği tıbbi malzemeler, bu akşam yola çıkacak
Güne yükselişle başlayan gram altın 386 liradan işlem görüyor
Güne yükselişle başlayan gram altın 386 liradan işlem görüyor
Fuhuş pazarlığı yapan kadına, koronavirüs tedbirlerine uymadığı için ceza kesildi
Fuhuş pazarlığı yapan kadına, koronavirüs tedbirlerine uymadığı için ceza kesildi
Koronavirüs sayesinde hayvanlar daha sessiz bir dünyanın keyfini çıkarıyor
Koronavirüs sayesinde hayvanlar daha sessiz bir dünyanın keyfini çıkarıyor
NASA'nın Mars'a göndereceği helikoptere adını, bir lise öğrencisi verdi
NASA'nın Mars'a göndereceği helikoptere adını, bir lise öğrencisi verdi
Polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü, şarampole uçtu
Polisin ''dur'' ihtarına uymayan alkollü sürücü, şarampole uçtu
Pompalı tüfekle saldıran komşu, 3 çocuk annesini öldürüp eşini ağır yaraladı
Pompalı tüfekle saldıran komşu, 3 çocuk annesini öldürüp eşini ağır yaraladı
Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs açıklaması: Dünyayı hızlı ve kararlı şekilde uyardık
Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs açıklaması: Dünyayı hızlı ve kararlı şekilde uyardık
Denizli'de emekli Emniyet Müdürü, evinde yakınları tarafından ölü bulundu
Denizli'de emekli Emniyet Müdürü, evinde yakınları tarafından ölü bulundu
Bakan Koca, güzel haberi verdi: İyileşen hasta sayımız toplam vaka sayısının üçte birini geçti
Bakan Koca, güzel haberi verdi: İyileşen hasta sayımız toplam vaka sayısının üçte birini geçti
Davutoğlu'nun masasındaki son anket! İşte Gelecek Partisi'nin oy oranı
Davutoğlu'nun masasındaki son anket! İşte Gelecek Partisi'nin oy oranı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Naci Bostancı Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Bekir Pakdemirli
Magazin Ebru Şallı Ozan Güven Hande Yener Nur Yerlitaş
Spor Falcao Ali Koç Mauricio Isla Sergen Yalçın Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Kız Türk Kadın Twitter
Şu an buradasınız: Boş arsada bulunan mezardan köpek ölüsü çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.4.2020 17:03:01. #1.14#
title