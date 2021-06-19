Boş araziye bırakılan 'Hidrojen Sülfür' mahalleliye korku dolu anlar yaşattı
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Boş araziye bırakılan 'Hidrojen Sülfür' mahalleliye korku dolu anlar yaşattı

Boş araziye bırakılan 'Hidrojen Sülfür' mahalleliye korku dolu anlar yaşattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'da itfaiye ekipleri yanan çöpleri söndürmek için su sıktığı sırada, çuvallardan patlama oluştu.

Bursa'da itfaiye ekipleri yanan çöpleri söndürmek için su sıktığı sırada, çuvallardan patlama oluştu. Patlama ile birlikte yoğun koku yayıldı. AFAD ekiplerinin zehirli bir gaz olan 'Hidrojen Sülfür' olabileceği yönünde bilgi vermesi üzerine bölgede güvenlik önlemi alınırken, polis, kimyasal maddeyi atıp kaçan Oruç K.'yı (38) yakalamak için çalışma başlattı.

Olay saat 00.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Alemdar Mahallesi Tabakhaneler bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çöp yangını anonsuna giden itfaiye ekipleri, alevlere su sıktığı sırada çuval içinde bilinmeyen bir kimyasal maddenin patlamalarla birlikte yoğun koku yaydığını fark etti. İtfaiye ekiplerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen AFAD ekipleri, yoğun koku ve su değmesiyle birlikte patlamalar yapması nedeniyle maddenin zehirli bir gaz olan Hidrojen Sülfür olabileceğini belirtti. Çevredeki mahalle sakinleri de kokunun yayılmasıyla panik yaşadı. Mahalleli sokağa dökülürken, ekipler, bölgede güvenlik önlemi alarak vatandaşları evlerine gitmeleri konusunda uyardı.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemede bölgeye Oruç K.'nın çuvalları attıktan sonra kaçtığını belirledi. Çevreyi kasten kirletme suçundan işlem yapılan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü incelemede bulunacak. - BURSA

Boş araziye bırakılan 'Hidrojen Sülfür' mahalleliye korku dolu anlar yaşattı
Boş araziye bırakılan 'Hidrojen Sülfür' mahalleliye korku dolu anlar yaşattı
Boş araziye bırakılan 'Hidrojen Sülfür' mahalleliye korku dolu anlar yaşattı
Boş araziye bırakılan 'Hidrojen Sülfür' mahalleliye korku dolu anlar yaşattı
Boş araziye bırakılan 'Hidrojen Sülfür' mahalleliye korku dolu anlar yaşattı
Boş araziye bırakılan 'Hidrojen Sülfür' mahalleliye korku dolu anlar yaşattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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