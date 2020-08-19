Boş arazideki cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı
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Boş arazideki cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı

Boş arazideki cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı Eşi 10 yıllık arkadaşına kaçınca arkadaşını kurşun yağdırıp öldürdü Sancaktepe'de dün yaşanan olayda aralarında husumet bulunan iki kişinin kavgası cinayetle sonuçlanmıştı.

19.08.2020 12:20 | Son Güncelleme: 19.08.2020 12:27

Boş arazideki cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı

Eşi 10 yıllık arkadaşına kaçınca arkadaşını kurşun yağdırıp öldürdü

İSTANBUL - Sancaktepe'de dün yaşanan olayda aralarında husumet bulunan iki kişinin kavgası cinayetle sonuçlanmıştı. Cinayetin sır perdesi şüpheli şahsın sorgusunda aralandı. Şüpheli öldürdüğü kişinin 10 yıllık arkadaşı olduğunu ve eşin ile birlikte kaçması üzerine yaşanan tartışmanın ardından olayın meydana geldiğini ifade etti.

Olay dün gece saat 00.20 sıralarında Sancaktepe Osmangazi Mahallesi Dündarlı Caddesi üzerinde bulunan boş arazi içerisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre şüpheli Murat D., 10 yıllık arkadaşı ile gönül ilişkisi yaşayan eşinin birlikte kaçtığını öğrendi. Bunun üzerine yaşanan telefon konuşmasının ardından Murat D. ile arkadaşı Mehmet Hamurcuoğlu boş arazide buluştu. İkili arasında bir süre tartışma yaşanmaya başlandı. Tartışmanın büyümesi üzerine Murat D. yanında getirdiği tabanca ile Mehmet Hamurcuoğlu, vurarak olay yerinden kaçtı. Çevrede bulunan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından kontrol edilen Mehmet Hamurcuoğlu'nun hayatını kaybettiği öğrenildi.

'Yasak aşk' çıktı

Olay yerinden kaçan Murat D. ise Kadıköy'de suç aleti tabanca ile birlikte yakalanarak sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Şahıs polis ekiplerine verdiği ifadesinde, Mehmet Hamurcuoğlu ile yaklaşık 10 yıllık arkadaş olduğunu, 09 Haziran'da 2020'de eşinin maktul şahıs ile beraber kaçtığını ve beraber yaşamaya başladıklarını ifade ederek telefonda tartıştıklarını belirtti.

Boş arazideki cinayetin altından 'yasak aşk' çıktı

Kaynak: İHA

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