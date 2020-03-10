Boş arazide patlamamış el bombası bulundu Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde boş arazide bulunan patlamamış el bombası, bomba imha uzmanlarınca imha edildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde boş arazide bulunan patlamamış el bombası, bomba imha uzmanlarınca imha edildi.

Şehit Halis Şişman Mahallesi'nde Savrun Çayı kenarında patlamamış el bombası bulan vatandaşlar durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, bölgeyi güvenlik şeridiyle kapattı. Osmaniye'den gelen bomba imha ekipleri, bombayı fünye ile patlatarak imha etti.

Kaynak: AA