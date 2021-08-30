Boş arazide örtü yangını büyümeden kontrol altına alındı
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Boş arazide örtü yangını büyümeden kontrol altına alındı

Boş arazide örtü yangını büyümeden kontrol altına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Erzincan merkez Gümüştarla köyünde boş arazide çıkan örtü yangını büyümeden kontrol altına alındı.

Erzincan merkez Gümüştarla köyünde boş arazide çıkan örtü yangını büyümeden kontrol altına alındı.

Boş arazide sıcak havanın da etkisiyle kuru otlar alev aldı. Yangının fark edilmesi üzerine durum itfaiyeye haber verildi. İtfaiye ekipleri örtü yangınına müdahale ederek 50 dönümlük alanda ekili tarlalara alevler sıçramadan kontrol altına aldı. Yangında çevrede bulunan bazı küçük ağaçlarda etkilendi. - ERZİNCAN

Boş arazide örtü yangını büyümeden kontrol altına alındı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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