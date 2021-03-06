Boş arazide ölü bulunan şahsın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı
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Boş arazide ölü bulunan şahsın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

06.03.2021 14:31 | Son Güncelleme: 06.03.2021 14:31
Boş arazide ölü bulunan şahsın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı

ÇORUM (İHA) – Çorum'da boş bir arazide cesedi bulunan Halil Kayış'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

ÇORUM (İHA) – Çorum'da boş bir arazide cesedi bulunan Halil Kayış'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

Olay, 4 Ocak'ta Mimar Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Off-Road pisti yakınlarında bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar polisi aramış, ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 Sağlık ekipleri yaptığı incelemede boş arazide hareketsiz şekilde yatan Halil Kayış'ın (60) öldüğünü tespit etti.

Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan otopside Kayış'ın silahla öldürüldüğü tespit edildi. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Polis ekiplerinin yaptığı araştırmalar sonucu cinayetin işlendiği gün Halil Kayış, Mehmet Ş. (39) ve Selahattin B.'nin (52) birlikte alkol aldıklarını, Selahattin B.'nin ikilinin yanından ayrıldıktan sonra Mehmet Ş. ve Halil Kayış'ın aralarında bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştıklarını tespit etti. Olayla ilgili gözaltına alınan D.B., D.Ş., A.F.Ö., H.K., emniyetteki sorgularının ardından serbest bırakılırken,şüphelilerden Mehmet Ş. ve Selahattin B. haklarında düzenlenen soruşturma evrakıyla adliyeye sevk edildi. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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