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BOŞ ARAZİDE KANLAR İÇİNDE ERKEK CESEDİ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KONYA'da kent merkezi çıkışında boş arazide bıçakla ve tabancayla ateş edilerek öldürülmüş 30 yaşlarında erkek cesedi bulundu.

KONYA'da kent merkezi çıkışında boş arazide bıçakla ve tabancayla ateş edilerek öldürülmüş 30 yaşlarında erkek cesedi bulundu. Polis, öldürülen kişinin kimliğini ve şüpheliyi belirlemek için çalışma başlattı.

Olay, saat 17.10 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi kent merkezi çıkışında Dokuzun beli mevkisinde boş arazide meydana geldi. Arazide koyun otlatan çoban, yerde kanlar içinde bir kişinin yattığını görünce polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık görevlileri üzerinden kimlik çıkmayan kişinin öldüğünü saptadı. Yapılan incelemede 30 yaşlarındaki kişinin karnından bıçak ve tabancayla ateş edilerek öldürüldüğü belirledi. Cesedin bulunduğu bölgede herhangi bir delile ulaşmak için arama yaptı. Ancak bir ize rastlamadı.

Polis, öldürülen kişinin kimliğini ve şüpheliyi belirlemek için çalışma başlattı.

BOŞ ARAZİDE KANLAR İÇİNDE ERKEK CESEDİ BULUNDU

BOŞ ARAZİDE KANLAR İÇİNDE ERKEK CESEDİ BULUNDU

BOŞ ARAZİDE KANLAR İÇİNDE ERKEK CESEDİ BULUNDU

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