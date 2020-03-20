Boş arazide ilişki cinayeti
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Boş arazide ilişki cinayeti

Bursa'da, Nazan Kırkgöz'ü (30) boş arazide tabancayla vurarak öldüren tutuklu sanık Yusuf Mıcık'ın (55) yargılanmasına devam edildi.

20.03.2020 14:21 | Son Güncelleme: 20.03.2020 14:21
Boş arazide ilişki cinayeti

Bursa'da, Nazan Kırkgöz'ü (30) boş arazide tabancayla vurarak öldüren tutuklu sanık Yusuf Mıcık'ın (55) yargılanmasına devam edildi. Mıcık mahkemede, cinayeti kazayla işlediğini iddia ederek, tahliyesini istedi. Mahkeme heyeti, Mıcık'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Olay, geçen yıl haziran ayında, Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi'nde meydana geldi. Nazan Kırkgöz, otomobiline bindiği Yusuf Mıcık'la iddiaya göre, para karşılığı ilişki için anlaştı ve boş bir araziye gitmesini söyledi. İkili boş araziye geldi. Ancak Yusuf Mıcık, kadına boş arazide ilişkiye girmek istemediğini söyledi. İddiaya göre Kırkgöz, Mıcık'ın otomobilindeki cep telefonunu alıp, kaçmaya başladı. Yusuf Mıcık da belinden çıkardığı tabancayla Nazan Kırkgöz'e ateş açtı. Kırkgöz, karnından ve göğsünden vuruldu. Mıcık, otomobiliyle olay yerinden kaçarken, silah seslerini duyanlar polisi aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, Kırkgöz'ün cansız bedeniyle karşılaştı. Cinayetin ardından araştırma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, görgü tanıklarının ifadeleri ile çevredeki 70 güvenlik kamerasını inceleyerek, şüphelinin kimliğini tespit etti. Takibe alınan Mıcık, saklanmak için gittiği arkadaşının evinde yakalanarak, gözaltına alındı. Daha sonra Mıcık, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Duruşmaya SEGBİS ile katıldı

Hakkında Bursa 14'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmek' suçundan dava açılan 5 çocuk babası Yusuf Mıcık'ın yargılanmasına devam edildi. Mıcık, duruşmaya bulunduğu cezaevinden koronavirüs önlemleri kapsamında, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Nazan Kırkgöz'ü kazayla öldürdüğünü iddia eden Yusuf Mıcık, "Olay günü aracımla seyir halindeyken, telefonuma mesaj geldi. Alkollü olduğum için aracımı sağa çekip, mesaja baktığım sırada, camdan bir kadın 'bakar mısınız' dedi. 'Benimle görüşmek ister misin?' dedi. 'Hayır' dememe rağmen aracıma bindi. Benimle birlikte olmak istedi. 100 liraya anlaştık. 150 metre ileride aracımı park ettim. Yol kenarı ve yerleşim yeri olduğu için ilişkiyi kabul etmedim. Parayı vermeyince, arabanın konsol kısmında bulunan telefonumu aldı. Peşinden inip, kolunu tuttum. Telefonu almak için aramızda arbede çıktı. Kendisinin yalnız çalışmadığını, benim için kötü olacağını söyledi. O sırada kırmızı renkli bir aracın bize doğru geldiğini gördüm. Kendimi korumak için üzerimde bulunan silahımı çıkardım. Bayan bana tekme tokat saldırıyordu. Bu sırada elimde bulunan ve dolu olan tabancam iki el ateş aldı. Nazan'ın yaralanıp, yaralanmadığını görmedim. Benim kasten öldürme gibi bir niyetim yoktu. Cinayet kazayla gerçekleşmiştir. Nazan, bir erkek gibi güçlü kuvvetliydi. Pişmanım" şeklinde ilk duruşmada verdiği savunmasını tekrarlayarak, tahliyesini istedi.

Yusuf Mıcık'ın avukatı Ali Özgür Berksu, mahkemede yaptığı savunmada, "Olay, Nazan Kırkgöz'ün ağır ve haksız tahriki altında silah patlaması üzerine gerçekleşmiştir. Müvekkilim Yusuf Mıcık'ın kasten öldürmeye yönelik davranışı yoktur. Silah Nazan Kırkgöz ile müvekkilim arasında yaşanan arbede sırasında patlamıştır. Tahliyesini ve adli kontrol hükümlerin uygulanarak serbest bırakılmasını talep ediyoruz" dedi.

Mahkeme heyeti, cinayetin gerçekleştiği anda olay yerinin yakınında bulunan Nazan Kırkgöz'ün arkadaşı Havva Ş.'nin ifadesine başvurulmak üzere polis zoruyla mahkemeye getirilmesine ve Yusuf Mıcık'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - BURSA

Kaynak: İHA

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