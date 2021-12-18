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Boş arazide erkek cesedi bulundu

Boş arazide erkek cesedi bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde boş arazide erkek cesedi bulundu.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde boş arazide erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kocatepe Mahallesi Dağdelen Sokak üzerinde bulunan boş arazide cansız yatan birini gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerince yapılan kontrollerde, hayatını kaybeden şahsın M.Ç. olduğu belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından M.Ç.'nin cansız bedeni morga kaldırıldı. M.Ç.'nin kesin ölüm sebebinin yapılacak otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Boş arazide erkek cesedi bulundu

Boş arazide erkek cesedi bulundu

Boş arazide erkek cesedi bulundu

Boş arazide erkek cesedi bulundu

Boş arazide erkek cesedi bulundu

Boş arazide erkek cesedi bulundu

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