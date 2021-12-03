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Boş arazide erkek cesedi bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Boş arazide erkek cesedi bulundu Adıyaman'da, boş bir arazi içerisinde 40 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu.

ADIYAMAN (İHA) - Boş arazide erkek cesedi bulundu

ADIYAMAN - Adıyaman'da, boş bir arazi içerisinde 40 yaşlarında bir erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle Kotur Evleri yakınlarında bulunan boş bir arazi içerisinde bir şahsın hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Mulla Özdoğan isimli kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Durum üzerine olay yerine polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri olay yerinde güvenlik önlemleri alarak incelemelerde bulundu. Daha sonra olay yerine gelen cumhuriyet savcısının da yaptığı incelemelerin ardından Mulla Özdoğan'ın cenazesi cenaze aracıyla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan Özdoğan'ın cesedinin yanında bulunan tabanca ise polis ekiplerince alınarak incelenmek üzere polis merkezine götürüldü. İntihar ettiği tahmin edilen Mulla Özdoğan'ın kesin ölüm nedeni yapılacak olan araştırmalar sonrasında belirlenecek.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Boş arazide erkek cesedi bulundu

Boş arazide erkek cesedi bulundu

Boş arazide erkek cesedi bulundu

Boş arazide erkek cesedi bulundu

Boş arazide erkek cesedi bulundu

Boş arazide erkek cesedi bulundu

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